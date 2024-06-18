İSTANBUL (AA) - Migros, Türk somonunun yanı sıra Norveç somonlarını da en taze şekilde Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğrudan tekneden alım yaparak sofralara balık sunan Migros, yıl boyunca kaliteli deniz ürünleri satmayı hedefleyerek, Norveç'in soğuk sularında yetişen somonları müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Geçen sene yaklaşık 2 bin 200 ton somon satışı yapan Migros, Norveç'te gerçekleştirdiği anlaşmayla bu sene Norveç somonu alımlarını da üçe katlamayı planlıyor.



Şirket, bu sene 15 bin ton balık alımı yapmayı planlıyor.

Şirket, 2023'te sektörde ilk olarak Karadeniz’de Türk somonu hasadı gerçekleştirmişti. Bu yıl da haziran sonuna kadar denizdeki üretimini sürdürecek.

Migros, Karadeniz’de tuttuğu Türk somonunu, tazenin yanında donuk ve işlenmiş olarak da yıl boyunca uygun fiyatlarıyla tüketicilerle buluşturuyor.

Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları kapsamında deniz balıklarında mevzuata ve boy yasaklarına uygun alımlar yaparak sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen Migros, İyi Tarım uygulamaları kapsamında üreticilerle çalışarak kültür balıkçılığı yetiştiriciliğine de katkıda bulunuyor.

Norveç somonu için ise dünyanın en büyük somon firmalarından biriyle işbirliği yaparak etiket üzerindeki GLT sistemi (Infor M3 Graphical Lot Tracker) sayesinde somonların üreme aşamasından tabağa ulaşana kadar olan tüm süreçlerin izlenebilirliğini sağlıyor.

Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, marketlerinde deniz ürünleri reyonunda 50'ye yakın balık çeşidi sunduklarını belirtti.

Sözen, "Türkiye'de su ürünleri üretimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırdı. Biz de bu büyümeye önemli bir katkıda bulunarak balık tüketimini artırmak amacıyla çalışmalarımıza her yıl yenilerini ekliyoruz.



Türkiye genelinde açılan taze balık dağıtım merkezlerimizle ülkemizin dört bir yanına en taze balığı ulaştırıyoruz. Norveç somonu yanında, aynı zamanda en çok Türk somonu satan perakende markasıyız. 3 bin 500 mağazamızın 1335'inde kendi balık reyonlarımız var. Amacımız, reyonlarımızda sunduğumuz günlük, taze ve uygun fiyatlı balık ürünlerimizle, balığa erişimi kolaylaştırarak herkesin sofrasında yer almak." değerlendirmesinde bulundu.