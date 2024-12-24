Bugün, 24 Aralık 2024 tarihinde MİGROS Sanal Market, et severler için müjde veriyor. Uzman Kasap ve sakatat ürünlerinde yüzde 15 indirim fırsatı sunuluyor. Bu özel kampanya, sepette anında uygulanacak ve mağaza stoklarıyla sınırlı olacak. Kampanyaya dahil edilen dana ve kuzu etleri, köfteler, ciğer çeşitleri gibi kaliteli ürünlerdeki indirimler, et alışverişlerinizi daha ekonomik hale getirecek. Ancak, ürün stoklarının anlık değişkenlik göstermesi nedeniyle, bazı ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanabilir. Hızlı davranarak bu fırsattan yararlanmayı unutmayın.

24 Aralık 2024 tarihinde (bugün) MİGROS Uzman Kasap ve sakatat ürünlerinde MİGROS Sanal Market’e özel yüzde 15 indirim uygulanacak. İndirim sepette düşecek. Kampanyalı ürünler mağaza stoklarıyla sınırlıdır. Ürünler dönemsel olarak değişmektedir. Ürün stoklarının anlık değişkenlik göstermesi nedeniyle siparişinizde tedarik edilemeyen ürünler bulunabilir. Bu durumunda, kampanya koşullarını sağladığınız ölçüde indirimden faydalanabilirsiniz. Satın almış olduğunuz ürün ve ürünlerde iade talebinde bulunduğunuzda; sipariş içerisinde yararlanmış olduğunuz kampanya koşullarına uygun olarak indirim tutarı, iadesi talep edilen ürünlere bedeli oranında yansıtılacak olup iade ettiğiniz üründen söz konusu indirim tutarı düşülerek ücret iadesi gerçekleştirilecektir. Kampanya listede yer alan ürünlerde geçerlidir. Migroskop ürünleri kampanyaya dahil edilmemiştir.

MİGROS Sanal market indirimleri

Uzman kasap dana kıyma: 179 TL

Uzman kasap dana kuzu kıyma: 169 TL

Uzman kasap dana hamburger köfte: 179,95 TL

Uzman kasap kuzu dana kebap: 185,95 TL

Uzman kasap Tekirdağ köfte: 162,95 TL

Dana ciğer: 659,95 TL

Kuzu ciğer: 865,95 TL

Uzman kasap dağ kekikli dana çoban köfte: 195,95 TL



Uzman kasap yağsız kıyma: 239, 95 TL

Dana yürek: 289,95 TL

Uzman kasap dana pirzola: 719,95 TL

Dana işkembe: 229,95 TL

Dana dil: 469,95 TL

Uzman kasap kuzu sac kavurmalık: 179,95 TL

Uzman kasap taze otlu dana antrikot: 1.159,95 TL

Dana böbrek: 189,95 TL

Uzman kasap kuzu çorbalık: 89,95 TL

Uzman kasap dana kemikli biftek: 699,95 TL

Kuzu paça 4’lü: 99,95 TL

Kuzu kelle: 349,95 TL