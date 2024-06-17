Türkiye'nin sevilen market zincirlerinden Migros, 14-27 Haziran tarihleri arasında müşterilerine özel büyük indirimler sunuyor. "Cumadan Cumaya" adı verilen kampanya kapsamında birçok üründe yüzde 51'e varan indirimler sağlanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Migros'a özgü Money Kart veya Money Bonus sahibi olmaları gerekiyor.

İşte Migros'un sunduğu bazı indirimler:

Sütaş Tava Yoğurt 1000 G: 62.50 TL

Prima Bebek Bezi Premium Care 6 Numara 35'li 13+ kg Ekonomik Paket: 429.95 TL

Cif Ultra Hız & Güç Yağ Çözücü Sprey Leke ve Kir Çıkarıcı Mutfak: 44.95 TL

Cif Ultra Hız & Güç Kireç Sökücü Sprey Leke ve Kir Çıkarıcı Banyo: 44.95 TL

Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg: 74.95 TL

Prima Bebek Bezi Premium Care 4 Numara 46'lı 9-14 kg Ekonomik: 429.95 TL

Pınar Klasik Kangal Sucuk 225 G: 159 TL

Yumoş Extra Lilyum 1.008 ML 42 Yıkama: 59.95 TL

Nestle Damak İlk Hasat Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 60 G: 47 TL

Ülker Çokonat Kakaolu Fındık Kreması 650 G: 89.90 TL

Bu kampanya ile Migros, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesinde cazip fırsatlar sunarken, alışverişlerini daha ekonomik hale getirme fırsatı sağlıyor. Kampanya detayları ve indirimli ürünler hakkında daha fazla bilgiye Migros'un mağazalarından veya resmi web sitesinden ulaşılabiliyor.