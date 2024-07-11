Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Migros Market'in çatısında çıkan yangın korkuttu. Çatıda bulunan güneş panelinden çıkan yangın sebebi ile bölgede bir süre göz gözü görmedi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan Migros Market'in çatısında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, marketin çatı kısmında bulunan güneş panelleri alev aldı. Bir anda dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların otoparkı kapladığı bölgede bir süre adeta göz gözü görmedi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.