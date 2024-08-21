Migros’un 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre net kârında ciddi bir düşüş yaşarken, brüt kâr ve FAVÖK marjında ise artış kaydetti. Şirketin online satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 19,5’e yükselirken, operasyonel kârlılık üzerindeki baskılar devam ediyor.

Migros'tan dikkat çeken kâr gerilemesi

Migros, 2024'ün ilk yarısında net kârında yüzde 63 oranında gerileme yaşadı. Geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 400 milyon TL olan net kâr, bu yılın aynı döneminde önemli ölçüde düşüş gösterdi. Şirketin net kâr marjı ise 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 2,4 iken, ikinci çeyrekte yüzde 0,9 seviyesine geriledi. Buna karşın, Migros’un brüt kârı geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 20,4 artarak 14,7 milyar TL’ye ulaştı.

Online satışlarda güçlü büyüme

2024 yılının ikinci çeyreğinde, Migros’un online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) yüzde 19,5’e ulaştı. Şirketin satış gelirleri, yıllık bazda yüzde 11 artarak 64.293 milyar TL’ye yükseldi. Toplam satışlar ise 2024 yılının ilk yarısında 121,1 milyar TL seviyesine çıktı.

Operasyonel kârlılık baskı altında

Migros’un FAVÖK’ü 2024’ün ikinci çeyreğinde 3.358 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 2.249 milyar TL’ye kıyasla yüzde 49’luk bir artışa işaret ediyor. Ancak, personel giderlerindeki yıllık artışın satış büyümesinin üzerinde kalması, operasyonel kârlılık üzerinde baskı oluşturdu.

Migros, yılın ikinci çeyreğinde operasyonlarına hız kesmeden devam etti ve bu süreçte 103 yeni mağaza açtı. Şirketin toplam mağaza sayısı 3.490’a ulaşırken, online mağaza sayısı da 1.185 oldu. Yatırım harcamaları ise 8,5 milyar TL’den 8 milyar TL’ye revize edildi. Şirket, FAVÖK marjı beklentisini yüzde 4,5-5,00 seviyesine, satış büyümesi beklentisini ise yüzde 10’a yükseltti.

2024 yılı itibarıyla Migros’un kârlılık oranlarındaki dalgalanmalar ve operasyonel performansındaki gelişmeler, sektör genelinde dikkatle takip ediliyor. Şirketin pazar payını artırmaya devam etmesi ve online satışlarda elde ettiği büyüme, gelecek dönemler için olumlu sinyaller veriyor.