Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Mihael Zgank, judo erkekler 90 kilo son 32 turunda Azerbaycanlı Eljan Hajiyev ile karşılaştı. Müsabaka, normal sürede puansız geçilirken, altın skora taşındı. Zgank, altın skorda Hajiyev'e yenilerek oyunlara veda etti.

Altın skor nedir?

Altın skor, judo müsabakalarında normal sürenin ardından eşitlik bozulmadığında uygulanan bir kuraldır. Bu bölümde, ilk puanı alan sporcu galip ilan edilir. Mihael Zgank, bu kurallar çerçevesinde rakibi Hajiyev'e yenilerek turnuvadan elendi.

TRT Spor Yıldız, milli judokanın elendiği anları sosyal medyadan paylaştı:

🇹🇷Mihael Zgank de veda etti



🥋Milli judocumuz, erkekler 90 kg son 32 turu maçında kardeş ülke Azerbaycan'dan Eljan Hajiyev'e mağlup oldu.



Teşekkürler Mihael 🙏 pic.twitter.com/5jkErtMFbV — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2024