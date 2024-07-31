Haber Ekspres Gazetesi’nden Burcu Yanar’ın haberine göre, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Temmuz ayı meclis toplantısına Yunan adalarına kapıda vize uygulaması eleştirileri damga vurdu. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldükten sonra bir konuşma yapan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik döviz kurunun turizm sektörüne etkisi ve Türkiye’den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması hakkında görüşlerini dile getirdi. Çelik, şunları söyledi:

‘5 Yunanlı gelmedi’

“Ülkemizin içinden geçtiği yüksek enflasyon dönemi, 2024 sezonunda deniz turizmi sektörümüzde ciddi belirsizlikler ve sıkıntılar yaratıyor. Döviz kurunun, maliyetlerdeki artışı karşılayacak ölçüde artmaması, ülkemizi turizmde rekabetçi olmaktan uzaklaştırıyor. Ülkemiz yerli ve yabancı turist için pahalı kalıyor. Sadece turist için değil hepimiz için tatil pahalı hale geldi. Matematik yalan söylemez. Devletimiz eminim hassas hesaplar yapıyordur ama döviz kurunun bu seviyede kalması hepimizi etkiliyor. Samos’a da gidelim, Sakız’a da gidelim bunda bir sorun yok. Kapıda vize uygulaması bir lütuf değil, tuzak. Belki ilk defa gidenler vardır, yazın burası pahalı orası ucuz diyen var. 10 milyon dolar, Yunanistan’a girerken harcadığımız para. Daha Ağustos’u var bu işin. Günübirlikleri satacağız, mavi tur yapacağız diyorlar. Pahalı olduğu için turist gelmedi, hedefi tutturamıyoruz diyoruz. Otelciler ne yapıyor nasıl döndürüyor hiç fikrim yok. Gemi full gitti geldi, 5 Yunanlı yoktur. Tabii ki gidelim gezelim. Miçotakis bizi çok sevdiğinden değil, para bırakıyoruz çünkü. Pazarlama için ‘size kapıda vize uygulaması yaptık’ diye gelmesinler.”

‘155 bini geçti’

Çelik, Yunan adalarına giden yolcu sayıları hakkında şu bilgileri verdi:

“-Sakız, Kuşadası-Samos, Ayvalık-Midilli arasında çalışan feribotlarımız dolu gidip dolu geliyor. Bu yıl Ulusoy Çeşme Limanı’ndan Sakız’a 1.006 seferde taşınan yolcu sayısı 90 bin 552 oldu. Kuşadası’ndan Samos’a aynı dönemde 61 bin 518 yolcu gitti. İzmir Limanı’ndan Midilli’ye giden 4 bin 274 yolcuyla beraber sadece Şubemizin sorumluluk sahasındaki limanlardan Yunan adalarına giden yolcu sayısı 155 bini geçti.”