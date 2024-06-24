İSTANBUL (AA) - OYAK'ın yerli üretimi güçlendirme hedefi doğrultusunda 2019'da bünyesine kattığı zırh çeliği üreticisi Miilux OY, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Eurosatory 2024 Fuarı'nda yeni zırh çeliklerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Miilux OY, uluslararası savunma ve güvenlik sektörünün önde gelen etkinliklerinden Eurosatory Fuarı'na katıldı.

Miilux OY, Paris'te ziyaretçilerini ağırlayan fuarda, son teknolojiye sahip ürünlerini yerli ve yabancı sektör paydaşlarıyla buluşturdu.

Küresel arenadaki etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda Eurosatory 2024 Fuarı'na katılan şirket, Protection ürün gamında yer alan yeni zırh çeliği Protection 560T ile özellikleri geliştirilen Protection 600T'yi sahneye çıkardı. Miilux OY, ürün gamına eklemek için yoğun çalışmalar yürüttüğü denizaltı çeliği kalitelerinin yanı sıra özellikle ana muharebe tankı projelerinde tercih edilen Protection 360T'yi de ziyaretçilere tanıttı.

Miilux OY'un fuarda sergilediği çok yüksek sert çelikler grubunda bulunan Protection 560T, çeliğin yüksek sertlik ve şekil alma kabiliyetine ihtiyaç duyulan zırh sistemlerinde kullanılabilecek.

Protection ürün serisine eklenen ve uluslararası standartlara uyumlu olan Protection 560T, yeni nesil zırhlı araç projelerinde ağırlığın azaltılmasına da katkı sağlıyor. Uluslararası savunma sanayisinde birçok firmanın ihtiyacını karşılaması hedeflenen yeni zırh çeliği Protection 560T'nin yurt dışı pazarında yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

- Türkiye, denizaltı çeliği üreten ülkeler liginde

İDEF 2023 Fuarı'nda ilk kez sergilediği denizaltı çeliğiyle Türkiye'yi denizaltı çeliği üreten ülkeler ligine dahil eden Miilux OY, söz konusu ürünüyle Eurosatory 2024 Fuarı'nın ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Dünyada Almanya, Fransa, ABD ve Çin gibi çok az sayıda ülkenin üretebildiği denizaltı çeliği, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını azaltma yolunda çok kritik bir adımı temsil ediyor.