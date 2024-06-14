Mika Raun, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan ve özellikle cinsiyet geçiş süreci ile dikkat çeken bir isim haline gelmişti.

Son dönemlerde sevgilisini gizlemesi ve ardından yüzünü ilk kez paylaşmasıyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen gelen yorumların ardından sevgilisi Batu ile bir açıklama videosu paylaştı. Mika Raun açıklamasında, "Bir kaç gün içime dert olan bir şey var, doğrusunu bildiğin yalanı ispatlayamamak dert olur. Biz Batu ile soru-cevap videosu yayınlamıştık videodan önce sevgilisi oyuncuymuş gibi iddia ortaya atıldı. Bundan sonra iyi yorum yapan kişilerde etkilenip kötü yorum yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Seven insanlara dokunmayın"

Sevgi beklentisi olmadığını belirten Raun, "Sevmek zorunda değilsiniz bari seven insanlara dokunmayın. Bir destekçi abla vardı o kadar güzel şeyler yazmıştı ki ama yalan haberden dolayı onun yorumunun altına bir sürü kötü yorum yapılmış. Her kötü yorumu kaldırabilirim ama keşke bazı şeyler dışardan gözüktüğü kadar kolay olsa. Bazı şeylere alışırken karşıdakilere alıştırmak ve anlatmak daha zor. Ameliyatlarım ve son 2 yıldaki değişimlerimi size yansıtamama sebebim benim de sürece alışıyor olmam ya da hatam olduysa yeni keşfediyor oluşumdandır." dedi.

Korkudan saklamış

Mika Raun korkudan 1 yıldır sevgilisini sakladığını söyleyerek, "Neredeyse 1 yıldır Batu hayatımdaydı ve ben 1 yıl boyunca sırf korkumdan Batu'yu her gün sakladım. Herkes Batu'nun yüzünü göstermek istemediğini sandı ama hep ben bir şeyden dolayı korktum. Ben ilk başta inanmıyorum ciddi ilişki olacağına dediğimde Batu seni ailemle tanıştırayım dedi ve ben üçüncü buluşmamızda annesiyle tanıştım. Herkes oyuncu vs demiş sizce böyle bir şey mümkün mü?" diyerek iddiaları yalanladı.