Yaşanan dijital dönüşüm süreci yaşamı kolaylaştırırken, yeni ihtiyaçları da beraberinde getiriyor ve elde edilen veriler için yapılan veri merkezleri hızla artmaya devam ediyor. Veri merkezlerinin yaşadığı sürekli dönüşüme bağlı olarak boyut, kapasite ve içerik olarak şekil değiştirse de veri merkezleri için çalışmak yüksek mühendislik yetenekleri ve büyük bir teknoloji altyapısı gerekiyor. Öktem konuya ilişkin açıklamasında, “Veri merkezinin iç ortamlarının nasıl düzenlendiğinin ve fiziksel altyapı sistemlerinin yapılandırılmasının yanı sıra kullanılacak tüm bileşenlerin belgelendirilmiş olmasına büyük özen gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerde karbon ayak izinin azaltılmasını ve enerji maliyetlerinin düşürülmesini ve veri merkezlerinin verimli yapılar haline gelmesine katkı sağlıyoruz. Böylece yarınların yeşil veri merkezi projeleri için standartları belirleyici bir şirket olarak konumlanıyoruz” dedi.

‘GELECEĞİN VERİMLİ VE UZUN ÖMÜRLÜ VERİ MERKEZLERİNE İMZA ATIYORUZ’

Dijital iletişim çağında üretilen veri yükünün getirdiği bir ihtiyaç olan veri merkezlerinin Türkiye’de ve dünyada hızla yükselmeye devam ettiğini ifade eden Mikrolink Genel Müdürü Taşkın Öktem, “Veri merkezleri üzerine ayrıca yoğunlaşılması gereken hassas yapılar. Büyük yatırımlarla yükseltilen veri merkezi projelerinde baştan sona kadar doğru planlama yapmak çok önemli. Mikrolink şirketimizle bir süredir Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinin veri merkezi projeleri için çözüm üretiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerde sektörde profesyonelliğimizi ve başarımızı kanıtladık ancak gördük ki, projenin tasarım aşaması, büyük yatırımlar gerektiren veri merkezi projeleri için kilit rol oynuyor. Sektörde bu alanda yapılan çalışmaların yeterli olmadığı iç görüsüyle, Mikrolink’in çeyrek asra yakın dünyanın 3 farklı kıtasında gösterdiği faaliyetlerin tecrübesiyle kalite anlayışımızı veri merkezlerinin en hayati damarlarından biri olan ve yüksek mühendislik gerektiren tasarım ve planlama sürecinde de çözüm ortağı olarak konumladık. Sektörün duayen isimlerinden oluşan son derece profesyonel ekibimizle veri merkezi projelerini tasarlayarak geleceğin uzun ömürlü, verimli ve yeşil veri merkezlerine imza atıyoruz” dedi.

‘KARBON AYAK İZİNİN AZALTILMASINA KATKI SUNULACAK"

Veri merkezi tasarımı için alanında uzman ve yüksek mühendislik gerektiren tasarım işlerini yapabilecek nitelikte özel bir ekibe sahip olduklarını kaydeden Öktem, şunları söyledi: