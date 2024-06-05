VİYANA (AA) - Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’dan oluşan MIKTA grubu, Avusturya’nın başkenti Viyana’da süren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısına katılan ülkelerin temsilcilerine yönelik akşam yemeği düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi’nde önceki gün başlayan UAEA Yönetim Kurulu toplantısında, üye 35 ülkenin temsilcileri, İran’ın nükleer faaliyetleri ve Ukrayna’daki nükleer güvenliğe ilişkin konuları görüştü.

UAEA Yönetim Kurulu üyesi olan Türkiye’nin BM Viyana temsilciliği, gündüz ve akşam gerçekleştirilen oturumlara aktif katılım gösterirken MIKTA grubuyla üye ülkelerin diplomatlarına yönelik düzenlenen yemek programına da ev sahipliği yaptı.

- MIKTA oluşumu

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayriresmi bir istişare ve eş güdüm platformu olarak 2013'te hayata geçirilen MIKTA'da, enerji, terörizmle mücadele, güvenlik, ticari ve ekonomik işbirliği gibi konular istişarelerin temelinde yer alıyor.



