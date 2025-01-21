Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Milan, Girona'yı konuk edecek. Maç, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor 3 kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Giuseppe Meazza (San Siro) Stadyumu'nda oynanacak.

Milan galibiyet peşinde

Milan, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puanla 12. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu maçta galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Girona için zorlu deplasman

Girona ise 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile sadece 3 puan toplayarak 30. sırada yer alıyor. Deplasman ekibi, Milan karşısında galibiyet arayarak kötü gidişatını sonlandırmayı amaçlıyor.

Milan - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 22 Ocak 2025, Çarşamba

Saat: 23.00

Yayın Kanalı: Tabii Spor 3

Stadyum: Giuseppe Meazza (San Siro)

Hakem: T. Stieler

Yan Hakemler: C. Gittelmann, M. Borsch