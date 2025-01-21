Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Milan, Girona'yı konuk edecek. Maç, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor 3 kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Giuseppe Meazza (San Siro) Stadyumu'nda oynanacak.
Milan galibiyet peşinde
Milan, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puanla 12. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu maçta galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Girona için zorlu deplasman
Girona ise 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile sadece 3 puan toplayarak 30. sırada yer alıyor. Deplasman ekibi, Milan karşısında galibiyet arayarak kötü gidişatını sonlandırmayı amaçlıyor.
Milan - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 22 Ocak 2025, Çarşamba
- Saat: 23.00
- Yayın Kanalı: Tabii Spor 3
- Stadyum: Giuseppe Meazza (San Siro)
- Hakem: T. Stieler
- Yan Hakemler: C. Gittelmann, M. Borsch
Kaynak: HABER MERKEZİ