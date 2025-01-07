Milan, İtalya Süper Kupa Finali'nde Inter'i 3-2 mağlup ederek tarihindeki 8. şampiyonluğunu kazandı. Maçın son dakikalarında yaşanan heyecanlı anlar ve Sergio Conceição'nun büyük başarısı dikkat çekti.

İtalya Süper Kupa Finali, Riyad’daki King Saud University Stadyumu'nda büyük bir heyecana sahne oldu. Milano derbisinde karşılaşan iki ezeli rakip, Inter ve Milan, nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2'lik skorla finali tamamladı. Bu zafer, Milan’a tarihindeki 8. İtalya Süper Kupa şampiyonluğunu getirdi.

Inter iyi başladı, Milan son dakikalarda yıktı

Maçın başından itibaren her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, ilk golü 46. dakikada Inter buldu. Taremi’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Martinez, şık bir vuruşla Inter’i 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya Inter hızlı başladı ve 47. dakikada De Vrij’ın uzun pasında Taremi, ceza yayı üzerinden topu ağlarla buluşturdu. Inter’in 2-0’lık üstünlüğü, Milan’ın hızlı bir geri dönüşüyle sarsıldı. 52. dakikada Hernandez’in serbest vuruşuyla Milan farkı 2-1’e getirdi.

Baskısını artıran Milan, 80. dakikada Pulisic’in sol ayağıyla yaptığı vuruşla eşitliği sağladı: 2-2. Maçın son dakikalarına doğru büyük bir heyecan yaşandı. 90+3’te Leao’nun sağdan yaptığı ortada Abraham tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Milan, 3-2’lik skorla galip geldi.

Milan 8. kez Süper Kupa'yı kazandı

Milan, bu zaferle birlikte İtalya Süper Kupa'yı 8. kez kazandı. Daha önce Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri ve Vincenzo Montella gibi efsanevi teknik direktörlerle şampiyon olan Milan, şimdi de Sergio Conceiçao önderliğinde bu başarıyı yakaladı.

Sergio Conceiçao, Milan’daki ilk sezonunda kazandığı bu zaferle, İtalya’daki teknik direktörlük kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Conceiçao, Porto ile 13 kupa kazandıktan sonra, Milan’daki ilk sezonunda Süper Kupa’yı kazanarak koleksiyonuna bir yenisini eklemiş oldu.

Hakan Çalhanoğlu maçta devam edemedi

Mücadelede dikkat çeken bir diğer gelişme ise Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı oldu. 34. dakikada sağ kanatta Dumfries’in müdahalesiyle yerde kalan Hakan, adalesinden sakatlandı ve 35. dakikada oyuna devam edemedi. Yerine Asllani oyuna dahil oldu.