Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında bulunan Akçalı Adası yakınlarında 17 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye KIYEM-6 botu sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, teknede bulunan 2 kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı.
Tekne, daha sonra KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Belediye Marina’sına emniyetle yanaştırıldı.
Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ihbarın alınmasının ardından kısa sürede bölgeye ulaşıldığı belirtilerek,
“Milas Akçalı Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneye müdahale edilmiş, 2 kişi kurtarılmış ve tekne güvenli şekilde Bodrum Marina’ya yedeklenmiştir.”
ifadelerine yer verildi.
Olayda herhangi bir yaralanma veya çevresel kirlilik yaşanmadığı bildirildi.