Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, beraberindeki heyetle birlikte Muğla Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Topuz, Belediye Meclis Üyeleri Ali Özgür, Gülşen Gökçe, Önder Ersoy ve Ümit Özbek ile birlikte Vali Akbıyık’ı ziyaret ederek, Milas ile ilgili planlanan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında, Milas’a özgü coğrafi işaretli ürünlerin, tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve daha etkin bir şekilde tanıtılması konularında istişarelerde bulunuldu.

Misafirperverliğinden dolayı Vali Akbıyık’a teşekkür eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Muğla Valisi İdris Akbıyık’a görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi İdris Akbıyık ise Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.