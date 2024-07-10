Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri ilçe merkezi ve sahil mahallelerindeki genel temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Bir yandan rutin temizlik faaliyetlerini aksatmadan devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri bir yandan da belirlenen program dahilinde mahallelerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Şehir Merkezi başta olmak üzere sahiller, ana caddeler, sokaklar ve mahallelerde genel temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler; yabani otların kesimi, süpürme, mıntıka temizliği ve genel temizlik işlemleri gerçekleştiriyor.

KADIN PERSONELLERDEN DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Milas Aydınlıkevler Mahallesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kadın personeller detaylı çevre temizliği gerçekleştirdi. Çapa ile otların sökümü ve yol süpürme işlemi gerçekleştiren personeller alanları vatandaşların hizmetine sundu.

SAHİL TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ören ve Çökertme’de yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Sahil bandında yapılan çevre temizliği tamamlanarak halkın kullanımına sunuldu. İlçe genelinde sürdürülen genel temizlik çalışmalarının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten ekipler, planlanan programlar dahilinde çalışmaların devam edeceğini ifade ettiler.