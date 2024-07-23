Milas Belediyesi, YKS sonuçlarının ardından tercih yapacak öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya başlıyor. Eğitim süreçlerine katkıda bulunmak isteyen belediye, bu hizmeti Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik personeli aracılığıyla gerçekleştirecek.

Gençlere destek için ücretsiz danışmanlık

Milas Belediyesi, gençlerin eğitim süreçlerine katkıda bulunmak ve doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla önemli bir hizmet sunuyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik personeli tarafından verilecek bu hizmet, öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak.

Yüz yüze görüşmelerle doğru tercihler

Öğrenciler, 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Binası'nda yapılacak yüz yüze görüşmelerle, ilgi alanlarına en uygun tercihleri yapma fırsatı bulacak. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, 0252 515 02 90 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecekler.

Başkan Fevzi Topuz’dan açıklamalar

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Öğrencilerimizin geleceğine ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tercih dönemindeki heyecanı yaşayan gençlerimizin yetenek ve ilgi alanlarına uygun en doğru tercihleri yapmaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tüm öğrencilerimizi bu hizmetten faydalanmak için davet ediyor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti almak isteyen öğrenciler, 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek yüz yüze görüşmeler için 0252 515 02 90 numaralı telefondan randevu alabilirler. Bu hizmet, öğrencilerin en uygun eğitim programlarını seçmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.