Milas Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen 'Hoş Geldin Bebek Projesi'ni başarıyla sürdürüyor. Proje kapsamında bebek ve anne sağlığına yönelik önemli eğitimler veriliyor. Uzman bebek hemşiresi tarafından ailelere bebek bakımı, gelişimi, annenin beslenmesi ve anne sütünün önemi gibi konularda bilgiler aktarılıyor. Ayrıca, ailelere özel hediye sepetleri takdim ediliyor.

'Bebeğimizin İlk 1000 Günü' kitabı hediye

Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yönetilen proje kapsamındaki ziyaretlerde, ailelere içinde bebek bezi, bebek alt temizleme pamuğu, anne göğüs pedi, bebek şampuanı, bebek sabunu, pişik kremi, ıslak havlu, ateş ölçer, ağız mendili bulunan hediye sepetleri sunuluyor. Ayrıca, Prof. Dr. Sırrı Bektaş'ın 'Bebeğimizin İlk 1000 Günü' kitabı da ailelere hediye ediliyor.

Yeni doğan bebeklere sağlıklı ömür dileği

Proje kapsamında yapılan ziyaretlerde, Belediye Başkanı Fevzi Topuz da hazır bulunarak yeni doğum yapan ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Başkan Topuz, ev ziyaretleri sırasında ailelerle bir araya gelip verilen eğitimleri yerinde görüyor ve projenin önemine vurgu yapıyor. Başkan Topuz, "Milas'ta yeni doğan bebeklerimizin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için bu projeyi sürdürüyoruz. Tüm yeni doğan bebeklere uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.