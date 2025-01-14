Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 2024 yılında Milas-Bodrum Havalimanı'nın önemli bir yolcu ve uçak trafiği rakamına ulaştığını duyurdu. Havalimanı, 2024 yılı boyunca 4,3 milyon yolcuya ve 42 bin 21 uçağa hizmet verdi.

2024'te yoğun bir yıl geçirildi

Milas-Bodrum Havalimanı, 2024 yılı boyunca toplamda 4 milyon 375 bin 662 yolcuya hizmet verirken, 42 bin 21 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanında, yıl genelinde taşınan yük miktarı ise 46 bin 206 ton olarak kaydedildi.

Aralık ayında önemli bir performans sergilendi

Aralık ayında havalimanında 99 bin 492 yolcu taşındı. Ayrıca, bu dönemde 1.336 uçak seferi gerçekleştirildi ve 655 ton yük taşındı.