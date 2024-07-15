Dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Muğla'nın Bodrum ilçesi, Milas-Bodrum Havalimanı aracılığıyla Haziran ayında 639 bin 99 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanı 2024 yılının ilk yarısında 1.5 milyon yolcu ağırladı

1997 yılında hizmete giren Milas-Bodrum Havalimanı, iç ve dış hatlar terminalleri ile yerli ve yabancı turistleri başta Bodrum olmak üzere bölgedeki turistik tesislere ulaştırıyor. 2024 yılının ilk altı ayında havalimanı toplamda 1 milyon 574 bin 123 yolcu ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Uçak ve yük trafiğinde artış

Milas-Bodrum Havalimanı, 2024'ün ilk yarısında 14 bin 944 uçak trafiğine ve 15 bin 550 ton yük taşımaya hizmet verdi. Haziran ayında ise 5 bin 854 uçak ile 639 bin 99 yolcu ağırlarken, taşınan yük miktarı 7 bin 221 tona ulaştı.