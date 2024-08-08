Kaza, Milas-Bodrum Karayolu'nun Koru Mahallesi girişinde gerçekleşti. İddiaya göre, tur minibüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve minibüs yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine ambulanslar, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri), itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla intikal etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yaralıların durumlarıyla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı ancak, kazanın büyüklüğü nedeniyle çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Güvenlik ve Kurtarma Çalışmaları

Olay yerindeki güvenlik ve kurtarma çalışmaları, ekiplerin koordineli bir şekilde yürüttüğü ve kazadan etkilenen yolcuların en hızlı şekilde sağlık hizmetine ulaşmaları için yoğun bir çaba sarf ettiği bildirildi. Kaza nedeniyle Milas-Bodrum karayolunda kısa süreli trafiğe kapanma yaşandı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla inceleme başlattı.