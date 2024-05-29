Milas Sahilleri Yaz Sezonu Için Yenileniyor

Milas Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil mahallelerinde düzenlemelere başladı. Ekipler, sahil hattını düzenleyerek vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Güllük, Boğaziçi, Kıyıkışlacık, Gürçamlar ve Bozbük'te yoğun çalışma

Güllük, Boğaziçi, Kıyıkışlacık, Gürçamlar ve Bozbük mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kepçe ve greyder kullanarak sahil düzenlemeleri yaptı. Ayrıca, gerekli görülen yerlerde kum serme işlemi gerçekleştirildi. Çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yapılan çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Yaz sezonunun gelmesiyle ilçemiz, yerli ve yabancı turistlerimize ev sahipliği yapıyor. Ekiplerimiz, sahillerde konforlu ve keyifli vakit geçirilebilecek alanlar oluşturmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Güllük, Boğaziçi, Kıyıkışlacık, Gürçamlar ve Bozbük mahallelerimizde kepçe ve greyder ile düzenlemeler yapıldı ve gerekli görülen yerlere kum serildi. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmaların tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Milas Belediyesi'nin yoğun çalışmaları, sahillerin sezona hazır hale gelmesini sağlıyor. Bu düzenlemeler, turistlerin ilçede daha rahat ve keyifli zaman geçirmesine olanak tanıyor.