Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yaşayan fitness sporcusu Bahtiyar Bahar, mahalle sakinleri tarafından sokakta hareketsiz halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, Bahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde bulunanlar ve ilk müdahale

Olay, mahalle sakinlerinin Bahtiyar Bahar'ı yerde hareketsiz yatarken fark etmeleri ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleriyle ortaya çıktı. Olay yerine gelen ekipler, Bahar'ın üzerinde yaptıkları ilk incelemelerde herhangi bir yara izine rastlamadılar. Bahar'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.