Milas Belediyesi, emekli öğretmen ve Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (MİŞTİ) yönetmeni Nebi Uslu anısına düzenlediği Nebi Uslu Tiyatro Şenliği'nin bu yıl 12.'sini gerçekleştiriyor. Şenlik, 28 Haziran Cuma günü Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleşecek.

Çocuk ve Barış temalı

Çocuk ve Barış temasıyla düzenlenen etkinlikte, Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) ve ilçedeki farklı okulların tiyatro toplulukları, 10 farklı oyunu sahneleyecek. Oyunların ardından saat 18.00'de ödül töreni düzenlenecek. Tiyatro şenliğinin jürisinde ise Ali Çoban, Mustafa Emekli, Volkan Han ve Nevin Kadıoğlu yer alacak.

Nebi Uslu Tiyatro Şenliği'nin program akışı ise şu şekilde olacak:

Saat 14.00-17.00

Dersimiz Meslekler / Grup Dr. Mete Ersoy

Ormanda Bir Çocuk / Grup Merkez

Sevimli Tavşanlar ve Kurnaz Tilki / Grup Karma

Gerçek mi Rüya Mı? / Grup Merkez 2

Sevgi ve Barış / Grup 23 Nisan

Kendini Beğenmeyen Uğur Böceği / Grup Güllük 1

Harry Potter ve Şeker Cadısı / Grup Güllük 2

3 Küçük Prenses / Grup Güllük 3

Pambık Pilemses / Grup Güllük 4

Saat 17.30 – 18.00

Kral ve Soytarısı / MİŞTİ Tiyatro Öğrencileri ve İasos Köy Tiyatrosu