Muğla’nın Milas ilçesinde Bodrum Bulvarı üzerinde, yarım saat arayla yaşanan iki ayrı trafik kazası, bölgede büyük bir kaosa neden oldu. Her iki kazada toplamda 2 kişi yaralandı.

İlk kaza: Otomobil elektrik direğine çarptı

Milas’ın Bodrum Bulvarı üzerinde ilk kaza, 48 ARD 467 plakalı otomobilin Milas istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, refüjde bulunan bir elektrik direğine çarptı ve karşı şeride savruldu. Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıyı Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

İkinci kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı

İlk kazadan yarım saat sonra, aynı bulvar üzerinde bir başka kaza meydana geldi. Bu sefer, bir otomobil ile motosikletin karıştığı çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen ambulans, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.