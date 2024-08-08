Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, kara ve hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Gece boyunca süren yangına, gece görüşlü iki yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, orman işçileri, itfaiye ve iş makineleri etkin bir şekilde müdahale etti. Sabah saatlerinde yangının kontrol altına alındığı bildirilirken, kara ekipleri bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.

60 hektarlık alan tahrip oldu

Yangın sırasında, bazı evlerin bahçeleri ile iki ahırın zarar gördüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 60 hektarlık ormanlık ve zeytinlik alanın tahrip olduğu belirtildi.

60 hane boşaltılmıştı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının etkilediği 350 nüfuslu 60 haneli Çakıralan Mahallesi'nin güvenlik nedeniyle boşaltıldığını duyurmuştu.