Milas Belediyesi, ilçe merkezindeki cadde temizliği çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Günlük temizlik faaliyetlerinin yanı sıra belirlenen program çerçevesinde detaylı temizlik operasyonları da gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı sulama ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, Menteşe, Cumhuriyet, Ulusal Egemenlik ve Kadıağa Caddeleri'nin kaldırımlarında tazyikli suyla yıkama ve deterjanlı suyla dezenfekte işlemleri yapıyor. Bu çalışmalar sayesinde cadde kaldırımları, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda dolaşımını sağlıyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, planlanan programlar doğrultusunda detaylı temizlik işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Topuz, vatandaşların daha temiz bir Milas için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.