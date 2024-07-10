Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve sahil mahallelerinde genel temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra belirlenen program çerçevesinde detaylı temizlik işlemleri de gerçekleştiriliyor. Şehir merkezi, sahiller, ana caddeler, sokaklar ve mahallelerde yabani otların kesimi, süpürme işlemleri ve genel temizlik faaliyetleri devam ediyor.

Sahil temizliğinde yoğun mesai

Aydınlıkevler Mahallesi'nde özellikle kadın personeller, detaylı çevre temizliği çalışmalarını sürdürdü. Çapa ile otların sökümü ve yol süpürme işlemlerini gerçekleştiren ekipler, bölgeleri vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Ören ve Çökertme'de ise sahil temizliği yoğun bir şekilde tamamlandı. Sahil bandında yapılan çevre temizliği çalışmaları sonucunda alan, halkın kullanımına açıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, genel temizlik çalışmalarının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ve planlanan programlar dahilinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.