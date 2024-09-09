Muğla’nın Milas ilçesinde, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde gerçekleşen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, adliye kavşağı yakınlarında meydana geldi ve olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara hızla müdahale etti.

Kazanın detayları

E.D. tarafından kullanılan motosiklet ile B.A.’nın kullandığı motosiklet, adliye kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları derhal Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Trafik akışı kısıtlandı

Kazanın yaşandığı bölgede, güvenlik önlemleri kapsamında 19 Mayıs Bulvarı kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası yol, olay yerinde yapılan temizlik ve inceleme çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın nedenine dair detaylı incelemeler başlatıldı ve kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.