Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Vektörle Mücadele Birimi, yıl boyunca sivrisinek larva ve erginlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Özellikle haziran ve eylül aylarında yoğunlaşan larvasit çalışmalarına ek olarak akşam ilaçlaması (ULV) yapılıyor. Ekipler, fosseptiklerden, havuzlardan, bahçe kaplarından ve diğer su biriken alanlardan suları temizliyor.

Vatandaş desteği önemli

Son yıllarda artan Aedes albopictus (Asya Kaplanı) isimli sivri sineklerle mücadelede, vatandaşların desteği büyük önem taşıyor. Sadece kimyasal ve fiziksel mücadele yöntemlerinin yeterli olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, vatandaşların bahçe ve evlerinde biriken suları düzenli olarak temizlemeleri isteniyor.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalar arasında, saksı altı kapları, boş kap kacaklar, lastik içleri, süs havuzları, atıl oyuncaklar, çiçek sulama kapları ve çatı olukları gibi su biriken alanlar bulunuyor. Bu suların 5 günden fazla bekletilmemesi önem taşıyor.

Agresif bir tür

Ayrıca, Aedes albopictus türünün diğer sinek türlerinden daha agresif olduğu ve gündüz saatlerinde ısırma davranışı sergilediği belirtiliyor. Bu nedenle, akşam ilaçlamasının etkisiz olduğu vurgulanarak, vatandaşların aktif şekilde destek olmaları isteniyor.