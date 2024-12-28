Muğla’nın Milas ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Batuhan Y., Dereköy Mahallesi’nde bulundu. Ailesi ve arama ekiplerinin büyük endişe içinde olduğu 1 günlük arama çalışmaları mutlu sonla tamamlandı.

AFAD ve jandarma seferber oldu

Kalem Mahallesi’nde kaybolduğu bildirilen Batuhan Y. için AFAD, Jandarma ve mahalle sakinleri harekete geçti. Arama kurtarma ekipleri geniş bir bölgede yoğun bir çalışma yürütürken, mahalle sakinleri de aramalara aktif olarak destek verdi.

Sağlık durumu iyi

Batuhan Y., Dereköy Mahallesi’nde sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi. Genç çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer olayın sevindirici bir şekilde sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Batuhan Yılmaz’ın ailesi, arama çalışmalarına destek veren AFAD, Jandarma ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.