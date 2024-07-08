Milas'ta Kırsal Ve Merkez Mahallelerde Çalışmalar

Milas Belediyesi, ilçemizin çeşitli bölgelerinde kapsamlı çalışmalar yaparak vatandaşların taleplerine yanıt veriyor. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde tespit edilen alanlarda, muhtarlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetler kırsal ve merkez mahallelerde sürdürülüyor.

Milas Belediyesi’nden yoğun çalışmalar

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ortaköy, Boğaziçi, Koru, Cumhuriyet ve Emek Mahalleleri’nde birçok çalışma gerçekleştirerek bu bölgeleri modern bir görünüme kavuşturuyor. İşte bazı önemli çalışmalar:

Ortaköy Mahallesi:

Simat mevkiinde 20 ton ekskavatör ile yaklaşık 2 km yol genişletme düzenlemesi.

Gerekli görülen yerlerde 30’luk beton büz koyma işi.

Boğaziçi Mahallesi:

Maya Yolu’nun greyder ile rodmiks tamirleri.

Koru Mahallesi:

Pazar yeri çevre düzenlemesi ve 770 m² parke döşeme işi.

Cumhuriyet Mahallesi:

Ahmet Yesevi Caddesi bağlantı yolu 60 metre bordür, 370 m² parke döşeme işi.

Emek Mahallesi:

Kuğu Sokak 110 m yağmur suyu hattı, 60 m bordür, 550 m² parke kaplama işi.

Başkan Fevzi Topuz’dan açıklamalar

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yapılan çalışmalar hakkında şu açıklamaları yaptı: “Muhtar ve vatandaşlarımızın talepleri ve alan incelemesi yaparak tespit ettiğimiz eksiklikler noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Ekiplerimiz hem kırsal hem de merkez mahallelerimizde çalışmalarını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Planlanan programlar çerçevesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Ekiplerimize yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, gerçekleştirilen çalışmaların tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Gelecek planları

Milas Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ilçeyi daha modern bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Planlanan projeler ve yürütülen çalışmalar, ilçenin her bölgesine eşit hizmet sunma hedefi doğrultusunda ilerliyor. Başkan Topuz ve ekibi, vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ilçenin gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek.