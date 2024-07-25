Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas-Bodrum karayolu Karakaya Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, şehir merkezine doğru seyir halinde olan bir TIR, aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Kaza, Milas-Bodrum karayolunda, TIR’ın önünde seyreden otomobile çarpması sonucu gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, kazanın hemen ardından otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları dikkatli bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, hastanede tedavileri devam ediyor.

İnceleme başlattı

Kaza sonrası, trafik ekipleri Milas-Bodrum karayolunda güvenlik önlemleri alarak yolu geçici olarak trafiğe kapattı ve alternatif güzergahlar belirledi. Ekipler, kazanın nedenini araştırmak için detaylı bir inceleme başlattı.