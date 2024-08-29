Muğla’nın Milas ilçesinde bir market sahibine düzenlenen silahlı saldırıda, H.A. isimli kişi yaralandı. Olay, Menteş Mahallesi’nde bugün saat 12.00 civarında meydana geldi.

Saldırının detayları

Olay sırasında, H.A. kendi marketinde iki kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Saldırganların kimlikleri henüz belirlenemezken, saldırının ardından olay yerine hızla gelen ambulans ile H.A. Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Şüpheliler kaçtı, jandarma arama başlattı

Saldırganların, olayın ardından olay yerinden bir araçla kaçtığı belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin izini sürmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı.