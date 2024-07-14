Milas ilçesinde Burgaz Mahallesi'nde yaşanan olayda, motosiklet hırsızlığı girişiminde bulunan 3 kişiden 2'si çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi'nde, park halindeki bir motosikleti çalmaya çalışan 3 kişi, motosikletin sahibi tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Hırsızlar, paniğe kapılarak motosikleti bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından yaklaşık üç saat sonra Müştakbey Caddesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli şahısları fark etti. Bekçilerin kendilerini takip ettiğini anlayan hırsızlar, Salı Pazarı mevkiine doğru kaçmaya başladı.

Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından, 17 yaşlarında olduğu belirlenen üç şahıstan ikisi bekçiler tarafından yakalandı. Üçüncü şahıs ise bisikletle kaçarak izini kaybettirdi.

Yakalanan şüpheliler, güvenlik güçlerine teslim edilerek gerekli adli işlemler için asayiş ekiplerine sevk edildi. Kaçan üçüncü şahsın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.