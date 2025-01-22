Muğla’nın Milas ilçesinde motosikletli şüpheliler tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Gümüşkesen Caddesi Begonvil Sokak Boğazkent mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletli kişiler, bir eve doğru 11 el ateş açtı. Mermiler eve isabet ederken, olay sırasında şans eseri evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis şüphelilerin peşinde

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan silahların mermi kovanlarına ulaşılırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, emniyet güçleri soruşturmayı derinleştiriyor. Mahalle sakinleri, saldırı sonrası tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.