Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler, gece boyu yangına müdahale etti.

Ekipler hızla müdahale ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi gece boyu müdahale etti. Bölgeye sevk edilen arazözler, iş makineleri ve orman işçileri, yangını söndürmek için büyük bir çaba harcadı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerin yanı sıra gönüllüler ve bölge sakinleri de müdahale etti. Traktörle bölgeye gelen bir yerel halk, kendi çabasıyla alevlere karşı mücadele etti. Gönüllülerin ve bölge sakinlerinin çabaları, ekiplerin yoğun mücadelesini destekledi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yangının geniş alanlara yayılması, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait dronla görüntülendi. Dronla çekilen görüntülerde, yangının ilerleyişi ve ekiplerin müdahale çabaları gözler önüne serildi. Bu görüntüler, yangının etkili olduğu alanı net bir şekilde ortaya koydu.

Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları, yangına müdahale etmek için bölgeye yönlendirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter ve 2 uçak, alevlere karşı mücadelenin bir parçası oldu. Hava araçlarının etkin kullanımı, yangının daha fazla alana yayılmasını engellemeyi hedefledi.

Ekipler gece boyu çalıştı

Gece boyunca süren müdahale çalışmalarına, 80 personelden oluşan ekipler katıldı. Yangının hızla yayıldığı dağlık alana ulaşan ekipler, yoğun çaba göstererek alevlerin daha fazla ilerlemesini engellemeye çalıştı. Yangın tamamen kontrol altına alınana kadar, ekiplerin mücadelesi devam edecek.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Milas’taki orman yangını, gece boyunca süren müdahalelere rağmen tam olarak kontrol altına alınmış değil. Ekipler, yangının etkili olduğu alanlarda söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte, daha fazla araç ve personel bölgeye sevk edilerek yangının büyümesini engellemeye çalışıyor.