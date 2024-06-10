Milas Belediyesi yaz döneminin gelmesiyle sahillerde gerçekleştirdiği çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sundu.MUĞLA (İGFA) - İlimizin gözde tatil merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan ilçemizde Milas Belediyesi’ne bağlı ekipler gerçekleştirdiği çalışmalarla hem düzenli bir sahil hattı yaratmak hem de vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği alanları hayata geçirmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler, kepçe ve greyder ile sahillerde düzenleme yaparak gerekli görülen yerlerde kum serme işlemi gerçekleştirmesinin ardından şezlong ve şemsiyelerin kurulumunu tamamlayıp sahilleri vatandaşlarımızın kullanımına sundu.

TÜM MİSAFİRLERİMİZİ GÜZEL MİLAS’IMIZA DAVET EDİYORUM

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan ilçemiz sahillerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Önceki günlerde sahillerde düzenleme yapıp gerekli görülen yerlerde kum serme işlemini tamamlayan ekiplerimiz sonrasında şezlong ve şemsiyelerin sahillere kurulumunu gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi güzel Milas’ımıza davet ediyorum” dedi.