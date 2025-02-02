Muğla'nın Milas ilçesinde, sabah saatlerinde bir eğlence mekanının önünde sandalyeye oturmuş bir şahsın hareketsiz şekilde bulunması, büyük paniğe yol açtı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, ölen kişinin Milas'ta manavlık yapan 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan olduğu tespit edildi.

Olayın korkunç detayları

Milas Cumhuriyet Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olay, çevredekilerin dikkatini çekti. Geçiş yapan vatandaşlar, bir kişinin sandalyeye oturmuş ve hareketsiz halde olduğunu fark edince, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Mercan’ın bıçaklanarak kan kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından güvenlik güçleri, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Halil İbrahim Mercan’ın öldürülmesinin ardından, polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Şu an için cinayet zanlısı ya da zanlıları hakkında bir bilgi bulunmazken, olayın detayları araştırılıyor. Mercan’ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.