Milas Belediyesi’ne ait olan Labranda Su Fabrikası, hem ilçenin önemli markalarından biri olarak öne çıkıyor hem de Milas’ın tarihi Labranda Antik Kenti'nden aldığı ilhamla ürettiği sağlıklı içim deneyimiyle geniş bir bölgeye hizmet veriyor.

Depo büyütme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Labranda Su Fabrikası’nda gerçekleştirilen depo büyütme çalışmalarını yerinde inceledi. İşletme ve İştirakler Müdürü Mehmet Soyuçakır’dan fabrika hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Topuz, fabrikanın ilçenin önemli bir markası olduğunu vurguladı. Hizmet kalitesinin artırılması için yapılan yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade eden Topuz, personellere de kolaylıklar dileyerek fabrikanın gelişimine verdiği önemi gösterdi.