Milas’ın Ören Alatepe Mahallesi’nde, kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, hızla yayılmaya başladı. Yangının ilk fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, yangını kontrol altına almak için kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Aynı zamanda, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Milas İtfaiye ekipleri de olay yerine intikal ederek yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Rüzgar etkisi altında

Rüzgar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınması güçleşiyor ve yangın farklı bölgelere sıçrama riski taşıyor. Havadan yapılan müdahaleler kapsamında ise sekiz helikopter, yangının yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.