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Kaza ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü başarılı bir müdahale ile araçtan çıkardı. Yaralı sürücü F.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas-Söke karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. F.S. yönetimindeki otomobil, Milas yönüne seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak karşı şeride geçti. Takla atan araç, metrelerce sürüklendi.

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