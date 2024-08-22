Milas Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim alanındaki hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte, belediye 5-8. sınıf öğrencileri için Türkçe, Yaratıcı Drama, İngilizce, Almanca, Matematik ve Müzik gibi çeşitli branşlarda ücretsiz ödev destek ve beceri kursları düzenliyor. Bu kurslar, Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne bağlı kültür birimi tarafından organize edilecek.

Ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı

Öğrencilerin eğitimde başarıya ulaşmasını hedefleyen bu kurslar, 26 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında kayıt kabul edecek ve 9 Eylül'de eğitimlere başlanacak. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’ne başvurabilir ve 0252 512 33 02 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler. Kurslara katılmak için sınırlı kontenjan bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.

Başkan Topuz’dan öğrencilere çağrı

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitimde fırsat eşitliğini savunarak sosyal belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Gençlerimize destek olmak için ödev destek ve beceri kurslarımızı hayata geçiriyoruz. Alanında uzman eğitimcilerimizin desteğiyle öğrencilerimizin okul başarılarını artırmayı hedefliyoruz. Tüm öğrencilerimizi bu kurslarımıza katılmaya davet ediyor, başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi.