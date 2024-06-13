Yangın, öğle saatleri civarında ormanlık alanda başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına, hava araçları ile birlikte çok sayıda arazöz ve orman işçisi de müdahale etti.

Yaklaşık 3,5 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.