Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan Milet Antik Kenti’ni ziyaret eden yabancı turistlere, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından kültürel mirasın korunması ve doğa sevgisi hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme, tercümanlar aracılığıyla yapıldı.

UNESCO tarafından korunan miras

Miletos Antik Kenti, UNESCO tarafından korunan ve gelecek nesillere aktarılması gereken önemli kültürel miraslardan biri olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede, Jandarma ekipleri turistlere, bölgenin tarihi değerlerinin korunması ve çevrenin sürdürülebilirliği hakkında bilinçlendirme faaliyetlerinde bulundu.

Jandarma ekiplerinin denetimleri

Bunun yanı sıra, Jandarma ekipleri, Milet Antik Kenti ve çevresindeki sit alanlarında denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirerek, bölgedeki doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Turistlerin, antik kentteki kültürel ve doğal değerlere saygılı bir şekilde davranmalarının önemi vurgulandı.

Turistlere kültür ve doğa sevgisi aşılanıyor

Jandarma ekipleri, yabancı turistlere sadece bölgedeki kültürel mirasın korunması hakkında bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda doğa sevgisini aşılamaya yönelik mesajlar da verdi. Bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin, hem çevre bilincini artırmak hem de kültürel mirası korumak adına büyük bir öneme sahip olduğu ifade edildi.