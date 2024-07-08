TBMM’ye sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanun Taslağının eksik olduğunu belirten Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, öğretmenliğin ihtisas mesleği olarak ele alınması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanun Tasarısını eleştirerek aylık ve özlük haklarının ‘ihtisas mesleği’ kriteri doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanun Taslağında öğretmenlik mesleğinin statüsünü doğrudan ilgilendiren mali haklar konusunu düzenleyen hiçbir maddenin yer almadığını kaydeden Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Tabiri caizse dağ, fare doğurmuştur. Mevzuatta var olan öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini tekraren düzenleyen maddelere bir ilave yapılmış. Yani önceki mevzuatta yer almayan tek konu; Milli Eğitim Akademisinin kurulmasını düzenleyen hükümlere yer verilmiş olduğudur. Kamuda istihdam edilen personelin aylık ve özlük haklarını düzenlenirken; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren öğretmenler TSK, YÖK Personeli, hakimler ve savcılar gibi değerlendirilmelidir. Tıpkı bu üç meslek grubunda olduğu gibi mesleğin statüsünü doğrudan etkileyen mali hakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun dışına çıkarılmalı ve ayrıcalıklı bir düzenlemeye gidilmelidir.” diye konuştu.

‘MESLEĞİN İTİBARI YÜKSELTİLMELİ’

Öğretmenliğin tam bir profesyonel meslek olduğunun da altını çizen Akyıldız, “Profesyonellik gerektiren öğretmenlik mesleğine diğer kamu görevlilerinde (hakimler, savcılar vb.) olduğu gibi ihtisas gerektirmeyen memurlardan ayrı olarak mesleğin statüsünü olumlu etkileyecek mali hakların da taslakta düzenlenmesine yer verilmesi gerekir. Bu yapılmadığına göre, kanun taslağı yukarıda da belirtildiği gibi Milli Eğitim Akademisinin kurulması için hazırlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Millet Partisi olarak, yukarıda belirtilen üç meslek grubu için çıkarılan kanunlar dikkate alınarak Öğretmenlik Mesleği Kanununda eksik olan mali haklar konusu Meclis görüşmeleri sürecinde dikkate alınarak bir fırsatın değerlendirilmesini ve öğretmenlik mesleğinin itibarının yükseltilmesi bağlamında bu eksikliğin giderilmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.