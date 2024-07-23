CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kanun teklifiyle veteriner hekimlere bırakılan “ötanazi” uygulamasını denetleme konusunda yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti. Başevirgen, "Kanun teklifinde ‘kuduz şüpheli saldırgan’ ve ‘anatomik yapısı bozulmuş’ gibi tümü itlafa gerekçe olabilecek muğlak ifadeler yer alıyor. Bu tanımlamalar çok geniş. Örneğin, bir hayvanın saldırgan olduğuyla ilgili denetim nasıl yapılacak? Ötanazi kararını verirken yetkili kurulun o kararı doğru verip vermediğini nasıl denetlenecek? Yani yapılacak tüm hataların bedelini hayvanlar canıyla ödeyecek” dedi.

Başevirgen'den önemli uyarılar

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, komisyonda görüşmeleri devam eden Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine konuştu. Hayvanları öldürmeden de çözümün mümkün olduğuna dikkat çeken Başevirgen, kanun teklifini eleştirdi.

“Ötanazi maddesi tekliften çıkarıldı"

Kanun teklifinden “ötanazi” kelimesinin çıkarılmasını değerlendiren Başevirgen, "Günlerdir ısrarla muhalefet ettiğimiz ve sakıncalarını anlatmaya çalıştığımız ötanazi maddesi tekliften çıkarıldı. Yeni durumda Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanacak. Buna göre hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilecek” diye aktardı.

Belediyelerde veteriner işleri müdürlükleri eksikliği

Belediyelerde veteriner işleri müdürlüklerinin olmadığını vurgulayan Başevirgen, “Öncelikle belediyelerin bünyesinde bu kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını denetleyecek veteriner işleri müdürlükleri yok. Dolayısıyla bu konuda bir netlik yok. Konunun uzmanı olmayan insanların, hayvanların ‘kamu güvenliği açısından tehlike oluşturması’ durumuna karar verecek mercide olması ciddi hatalara yol açacaktır. Bu durum hayvanların katlini de beraberinde getirebilir. Bu büyük bir risktir” ifadelerini kullandı.

Ötanazi uygulamalarının enetim yetersizlikleri

Ötanazi gibi uygulamaların denetlenmesindeki yetersizliklere dikkat çeken Başevirgen, “Veteriner hekimler bile tanımlamasını yapamazken, bilimsel olarak bir hayvanın saldırgan olup olmadığı neye göre belirlenecek? ‘Kuduz şüpheli saldırgan’ ve ‘anatomik yapısı bozulmuş’ gibi tümü itlafa gerekçe olabilecek muğlak ifadeler yer alıyor. Bu tanımlamalar çok geniş. Örneğin, bir hayvanın saldırgan olduğuyla ilgili denetim nasıl yapılacak? Ötanazi kararını verirken yetkili kurulun o kararı doğru verip vermediğini nasıl denetlenecek? Yani yapılacak tüm hataların bedelini hayvanlar canıyla ödeyecek” diye konuştu.

“Bu kanun teklifi Tümüyle geri çekilmelidir”

Kanun teklifinde çelişkili ifadelerin yer aldığını belirten Başevirgen, iktidara kanun teklifini geri çekme çağrısında bulundu. Başevirgen, “Ötanazi maddesinin geri çekildiği gibi, her maddesi çelişkili ve muğlak ifadelerle dolu bu kanun teklifi tümüyle geri çekilmelidir. Yapılması gereken, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu eksiksiz uygulamak ve Meclis Araştırma Komisyonu raporundaki çözüm yollarını benimsemektir” diyerek sözlerini noktaladı.