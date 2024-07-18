DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 12 Temmuz tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan faciayı Meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Ösen, su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği olay hakkında hazırladığı soru önergesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sundu.

"İzmir’de bu sorumsuzluk kabul edilemez"

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, “12 Temmuz 2024 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinin Alsancak Mahallesi’nde bulunan Enver Dündar Başar Sokak’ta yağan sağanak yağmurda su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Çevrede bulunan esnaf ve mahalle sakinleri belirtilen noktada elektrik kaçağının olduğuna yönelik şikayetlerde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Olayın akabinde yapılan ön değerlendirme sonucunda açıklama yapan Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı elektrik sisteminin yer altı elektrik şebekesinin standartlara uymadığını beyan etmişlerdir. Yapılan bilgilendirmede elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm derinlikte olduğu ve izolasyonun yeterli olmadığı kamuoyuna açıklanmıştır. Bahsedilen olay mahallinde kabloların açıkta durduğu Google Earth görüntüleriyle kamuoyuna sunulmuştur. Ayrıca 19 Ocak 2019 tarihinde aynı olay mahallinde benzer bir durumun yaşandığı ve bir sokak köpeğinin de elektrik akımından öldüğüne yönelik Ege Telgraf Gazetesi’nin haberi bulunmaktadır” diye aktardı.

Soru önergesiyle gündeme taşıdı

Milletvekili Ösen, yaşanan faciada sorumluluğu olan herkesin yargılanması gerektiğini belirterek, "Öncelikle yaşanan faciada hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olay kamu vicdanını yaralamış, kurumlara olan güvenin azalmasına neden olmuştur. İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir. Türkiye’nin en büyük, en modern şehirlerinden olan ve yaklaşık 4 milyon nüfusa ev sahipliği yapan İzmir’de bu sorumsuzluk, bu boş vermişlik kabul edilemez. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Adalet yerini bulana kadar elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Bakan Alparslan Bayraktar’a yöneltilen sorular

İzmir Milletvekili Ösen, meclise taşıdığı soru önergesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Olay mahallinde bulunan elektrik hattı ve sistemi kaç yılında yapılmıştır? Elektrik hatlarının yapımından günümüze Bakanlığınızca söz konusu bölgede enerji hatlarının denetimi yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu denetimlerin tarihleri nedir? Olay mahallinde bulunan elektrik hattında yeterli izolasyon olmadığı ve standartlara uymadığı yönünde yapılan açıklamalar doğru mudur? Son 5 yılda olay mahallinde elektrik kaçağına yönelik CİMER’den Bakanlığınıza yönlendirilen ya da doğrudan Bakanlığa ulaşan bir şikayet bulunmakta mıdır? Yaşanan elim olay sonrasında Bakanlık herhangi bir çalışma başlatmış mıdır? Olay sonrası İzmir genelinde elektrik hatlarının standartlara uygunluğunu saptamak için bir denetim faaliyeti yürütülecek midir?