Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından biri olan Hatay'daki Milleyha Kuş Cenneti'ne nadir gelen flamingolar, görüntülendi.

Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti, geçen aylardaki yağışlarla eski görsel güzelliğine kavuştu.

Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde 302 kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cennetine, uzun süredir görülmeyen flamingolar geldi.

Dört flamingonun, bölgede yaygın olarak bulunan sığır balıkçılı, suna kuşu, gümüş martı, kılkuyruk, yeşilbaş ve kaşıkgaga kuşlarıyla birlikte beslendiği görüldü.

Milleyha Kuş Cenneti'ni dinlenme alanı olarak kullanan flamingolar, bölgede yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra yeniden göç etti.