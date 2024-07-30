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#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcımız Oğuzhan Tüzün, iki gün süren erkekler trap elemelerinde toplam 125 atışta 121 isabet sağladı. 🔫30 sporcu arasında ilk 6 ismin finale kalacağı organizasyonda 15. sırayı alan sporcumuz oyunlara veda etti. 🇹🇷Ülkemizi olimpiyat… pic.twitter.com/IcNxGUnHDm

Olimpiyat komitesinin resmi sosyal medya hesabı Team Türkiye, şu şekilde paylaşım yaptı:

Oğuzhan Tüzün, elemeler boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek 125 atışın 121'inde isabet sağladı. Elemelerde ilk 6'ya giremeyen Tüzün, Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda trap kategorisinde yarıştı. Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen iki günlük elemelerde 125 atış yapan Tüzün, 121 isabetle başarılı bir performans sergiledi. Ancak, ilk 6 sırada bulunan isimlerin finale yükseldiği bu elemelerde 15. basamakta yer alarak final şansını kaybetti.

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